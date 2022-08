Ancora duello tra Milan e Inter: assalto in casa Atalanta

Milan e Inter continuano ad essere molto attive sul fronte calciomercato: idea in casa Atalanta per la nuova idea

Un mese al termine della sessione estiva di calciomercato: Milan e Inter pensano sempre a puntellare la rosa a disposizione rispettivamente di Stefano Pioli e Simone Inzaghi.

Quindici giorni per dare via ufficialmente alla stagione in Serie A, mentre bisogna aspettare il doppio dei giorni per vedere conclusa la sessione estiva di calciomercato. Idee suggestive in vista della prossima stagione con Milan e Inter, che vogliono essere protagoniste ancora in massima serie.

E, così per rinforzare il reparto arretrato, le due milanesi starebbero pensando al colpo in difesa proveniente dall’Atalanta: forte l’interesse per il difensore albanese Berat Djimsiti, che è cresciuto tantissimo nelle ultime stagione sotto la gestione di Gian Piero Gasperini diventando di fatto un difensore di sicuro affidamento.

Calciomercato Milan e Inter, Djimsiti il nuovo nome per la difesa

L’Inter ci aveva provato già nei giorni scorsi, ma alla fine i contatti non sono stati mai ufficiali. Così il club nerazzurro potrebbe tornare alla carica cercando l’assalto decisivo: attenzione anche al Milan, che starebbe pensando ad un nuovo colpo in difesa per completare il reparto arretrato di Stefano Pioli. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti per le due compagini milanese, che duellano sempre a distanza anche sul fronte calciomercato. L’Atalanta, infine, starebbe anche pensando di fare una cessione da urlo con l’addio di uno tra Luis Muriel e Duvan Zapata.