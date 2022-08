Juventus scatenata: pronti tre colpi in sette giorni

Le indicazioni dai test non sono state positive per Allegri: ora la Juventus intende chiudere tre super colpi in una settimana

Giorni bollenti in casa Juventus sempre molto attiva sul fronte calciomercato. La dirigenza bianconera è al lavoro per chiudere in tempi brevi altri innesti di assoluto valore, da regalare a Massimiliano Allegri.

Le indicazioni dalle varie amichevoli non sono state positive per Massimiliano Allegri: l’allenatore livornese dovrà fare a meno anche di due big a centrocampo, come Pogba e McKennie, che sono out ai box. E così la Juventus starebbe pensando al colpo dal Chelsea con Kovacic sempre nel mirino: in difesa idea suggestiva di Nikola Milenkovic con l’addio ormai ad un passo di Daniele Rugani, che dovrebbe lasciare i bianconeri dopo tante stagioni.

Infine, in attacco suggestione con Luis Muriel: l’Atalanta dovrà vendere uno tra lui e il connazionale Duvan Zapata. Tre colpi in una settimana per la compagine bianconera in vista dell’inizio del campionato.

Calciomercato Juventus, Allegri non vede l’ora di iniziare

Novità assolute per la Juventus, che vuole essere protagonista per rilanciarsi dopo stagioni deludenti. Il club bianconero è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese vorrebbe avere a disposizione subito in nuovi acquisti, prima dell’inizio ufficiale di campionato. Novità assolute in casa bianconera che intende partire subito alla grande in vista della prossima stagione per tornare protagonista in Serie A e in Champions League. Tre colpi da urlo per i bianconeri, sempre molto attivi sul fronte calciomercato.