Lo vogliono tutti, Mourinho ora trema: doppia offerta

Un calciatore di proprietà della Roma targata Jose Mourinho vanta più di un estimatore dallo spessore elevato: doppia offerta

La Roma vince e convince. I giallorossi, in quel di Tel Aviv, si sono resi protagonisti di un successo di misura nella prestigiosa amichevole contro Antonio Conte e il suo Tottenham, terminata sul punteggio di 1-0 in favore della squadra di Jose Mourinho. Una partita, seppur non ufficiale, che contribuisce ad alimentare l’ondata di entusiasmo nella piazza.

Dalla Conference League all’acquisto di Paulo Dybala. E non finisce qui, perché i capitolini non intendono fermarsi sul calciomercato in entrata (vedi Wijnaldum e Belotti). Dovranno, però, tenere d’occhio anche il fronte uscite. In particolare, Nicola Zalewski continua a mettere in mostra le sue doti fuori dal comune (lo ha fatto anche ieri) e, inevitabilmente, attira l’interesse dei top club europei.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per Zalewski: due offerte sul tavolo

Numerosi, infatti, gli estimatori, del talento polacco, che dalla metà scorsa stagione ha avuto una crescita esponenziale. In Premier League lo starebbero osservando da vicino, ma non solo. Ci sarebbero, inoltre, già delle proposte avanzate dal Chelsea e dal Paris Saint Germain, non proprio due club qualunque. La Roma, dal canto suo, non intende privarsi del suo gioiellino, a meno di offerte folli da 50-60 milioni, ad oggi non pervenute.