Calciomercato Milan, De Keteleare chiude le porte al doppio colpo

Il calciomercato del Milan si sta finalmente sbloccato e il colpo De Keteleare in arrivo dal Club Brugge chiuderà le porte a due obiettivi

Sarà una stagione ricca di impegni quella del Milan, dovrà provare a riconfermarsi campione d’Italia. Per farlo c’è bisogno dell’intervento sul mercato per riuscire a colmare le attuali lacune presenti nella rosa di Stefano Pioli.

Dopo l’arrivo di Divock Origi dal Liverpool, i rossoneri stanno per chiudere il colpo dal Club Brugge, Charles De Keteleare. Con il suo arrivo si chiuderanno le porte per altri due obiettivi.

Calciomercato Milan, De Keteleare chiude le porte a Isco e Ziyech: assalto economicamente difficile

Un investimento importante quello fatto dal Milan per portare in rossonero Charles De Ketelaere. I rossoneri infatti pagheranno il talento belga circa 35 milioni di euro, una cifra che non permetterà di far partire l’assalto ad altri due obiettivi da tempo nel mirino del Milan.

Stiamo parlando di Isco e Hakim Zyiech, due giocatori che vorrebbero tornare protagonisti, ma che il Milan dopo l’investimento per De Ketelaere difficilmente potrà permettersi, se non qualche uscita importante. Dunque il talento belga chiude le porte a un possibile doppio colpo.