Non solo Vecino, l’Inter ne cede un altro: va alla Lazio

Due volti noti dell’Inter per Sarri: dopo Vecino, la Lazio potrebbe arrivare a Gagliardini per rinforzare il centrocampo

Uno svincolato e un esubero: il centrocampo della Lazio potrebbe essere rinforzato dagli arrivi di Matias Vecino e Roberto Gagliardini, profili graditi al tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.

La Lazio va a caccia di rinforzi per la zona nevralgica del campo. Rinforzi che potrebbero arrivare dall’Inter, direttamente e non. Da tempo, infatti, il club di Claudio Lotito è sulle tracce di Matias Vecino, classe ’91 uruguaiano attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava all’Inter: l’ex Fiorentina è ad un passo dai biancocelesti.

Un rinforzo necessario per la squadra di Maurizio Sarri che, però, ha bisogno anche di altri elementi per completare la batteria di centrocampisti in vista della prossima stagione. E anche in questo caso si potrebbe pescare dall’Inter: altro profilo gradito al tecnico della Lazio, infatti, è quello di Roberto Gagliardini.

Calciomercato Lazio, Vecino e Gagliardini a centrocampo

Maurizio Sarri, dunque, spera anche nell’arrivo di Roberto Gagliardini. Il centrocampista classe ’94 ha un altro anno di contratto con l’Inter che lascerebbe partire l’ex Atalanta senza troppi problemi, anche perché Simone Inzaghi potrebbe utilizzare il giovane Casadei nelle rotazioni a centrocampo.

Roberto Gagliardini piace anche al Monza, ma non sembra rappresentare una priorità per il club di Silvio Berlusconi che – dunque – potrebbe lasciare la strada spianata alla Lazio. Da trovare, eventualmente, solo l’intesa tra le società di Zhang e Lotito per il passaggio da Milano a Roma del giocatore nativo di Bergamo.