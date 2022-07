Tra rinnovo e addio: il futuro alla Juventus è un’incognita

La Juventus deve ancora decidere cosa ne sarà di uno dei giovani prospetti in rosa: dal rinnovo all’addio, futuro incerto

Amichevoli precampionato fondamentali per definire le gerarchie nelle rose e provare i nuovi schemi. Questa notte la Juventus ha affrontato l’amichevole di prestigio contro i campioni d’Europa del Real Madrid, terminata 2-0 per gli spagnoli.

Proprio da questa partita Massimiliano Allegri sarebbe riuscito a raccogliere spunti importanti per la rosa che affronterà la prossima stagione. Così il futuro di un centrocampista potrebbe passare dal fare le valigie al rinnovo. Allegri lo ha catechizzato contro i ‘Blancos’ e tutto potrebbe cambiare.

Calciomercato Juventus, incontro per il rinnovo di Fagioli: fiducia a tempo

La fiducia di Massimiliano Allegri sarebbe stata riposta su Nicolò Fagioli. Dopo la partita contro il Real Madrid le speranze di permanenza alla Juventus del centrocampista classe 2001 sarebbero aumentate.

Così dal possibile addio potrebbe arrivare l’incontro con l’entourage del giocatore per il rinnovo del contratto. Così Fagioli potrebbe rimanere in bianconero per questa stagione, ma molto dipenderà da come andrà il calciomercato della Juventus. Qualora arrivino altri due centrocampisti il Fagioli potrebbe nuovamente fare le valigie e lasciare i bianconeri.