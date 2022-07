Inter, si inserisce una big nella corsa al difensore

L’Inter deve vedersela anche con la big spagnola nella corsa al difensore della Serie A

I difensori centrali continuano ad essere grandi protagonisti del calciomercato estivo, soprattutto quelli di Serie A.

Oltre a Gleison Bremer, trasferitosi da qualche giorno alla Juventus, De Ligt e Koulibaly, rispettivamente al Bayern Monaco e al Chelsea, sono tanti altri i difensori del campionato italiano al centro del calciomercato estivo. Uno di questi è Nikola Milenkovic, uno degli obiettivi principali dell’Inter per rimpiazzare Ranocchia e per ovviare al mancato arrivo di Bremer. I nerazzurri devono anche fare i conti con la situazione di Milan Skriniar, richiesto dal Paris Saint-Germain. Beppe Marotta è irremovibile sulla richiesta di 80 milioni di euro ma nel frattempo sta portando avanti i dialoghi con la Fiorentina per il difensore serbo. L’Inter, però, non è l’unica pretendente.

L’Atletico Madrid si inserisce per Milenkovic

Milenkovic è richiesto anche in Liga. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, Milenkovic sarebbe nel mirino anche dell’Atletico Madrid che, però, deve competere non solo con l’Inter, ma anche con Tottenham, Juventus e West Ham. La Fiorentina non intende scendere dalla richiesta di 15 milioni di euro ma il serbo chiede un ingaggio alto che al momento frena le pretendenti dall’affondo decisivo.