Svarione in amichevole, de Vrij nel mirino dei tifosi

Tifosi dell’Inter scatenati contro De Vrij: non convince la prestazione del difensore in amichevole con i francesi del Lione

Pioggia di critiche dai social a Stefan de Vrij: il difensore dell’Inter nel mirino dei supporter nerazzurri che invocano un nuovo innesto nel reparto arretrato.

L’Inter di Simone Inzaghi affronta in amichevole il Lione quando mancano due settimane al debutto in campionato contro il neopromosso Lecce. Alla mezz’ora del test di fine luglio, i francesi sbloccano il risultato con Lacazette che manda la sfera in rete con la complicità di un disattento de Vrij. Un errore che non è passato inosservato ai tifosi nerazzurri i quali hanno fortemente criticato lo stopper olandese.

Tantissimi i tweet pubblicati dai tifosi dell’Inter che invocano rinforzi in difesa. “Altro che difensore di riserva, qui serve un sostituto di De Vrij” scrive un utente, visibilmente indispettito dalla prestazione del difensore ex Lazio. E ancora: “Dico da 12 mesi ma gli interisti le partite non le guardano e pensano che Bastoni, de Vrij, Skriniar sia una linea solida”.

Altro che difensore di riserva

Qui serve un sostituto di De Vrij e #InterLione — Luca Crisanti (@crisanti_luca) July 30, 2022

Dico da 12 mesi ma gli interisti le partite non le guardano e pensano che bastoni de vrij Skriniar sia una linea solida https://t.co/oOgbhHPwU4 — #JeSuis5imoiattola222 (@PandArancio) July 30, 2022

Inter – Lione, critiche social per de Vrij

Insomma, se l’Inter è sulle tracce di un difensore giovane in grado di fare staffetta con de Vrij, molti tifosi nerazzurri sperano nell’ingaggio di un centrale di esperienza e che possa da subito prendere un posto nell’undici titolare. “De Vrij sarà meglio si riconnetta” scrive un altro utente, elogiando comunque la prova della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Differenza di condizione evidente tra chi è arrivato il 6 e chi una settimana dopo barella a parte che è leggero.

A lukaku manca brillantezza, ma mi pare ci sia. Bastoni anche molto pesanteve lentino. De Vrij sarà meglio si riconnetta.

Ottimo test, fa bene correre e incazzarsi. — pap1pap (@pap1pap) July 30, 2022

Ah comunque De Vrij grande reattività quest’anno ne vedremo delle belle. “eeeeH ma dObBiaMo RingrAzZiarLo pER queLlo cHe hA faTto quEsTi anNi” mutatevi — SSam ZHANG VENDI E VATTENE (@__SSam__7) July 30, 2022

Cosa c’entra inzaghi se si mangiano i gol e de Vrij da un anno non è nemmeno l’ombra del giocatore che era? https://t.co/SzeyAYIstv — Rosario Arena (@ArenaRosario) July 30, 2022

C’è chi, invece, difende Inzaghi: “Cosa c’entra Inzaghi se si mangiano i gol e de Vrij da un anno non è nemmeno l’ombra del giocatore che era?”. “Ah comunque De Vrij grande reattività quest’anno ne vedremo delle belle” ironizza, infine, un altro utente che non sembra aver gradito la prova del difensore classe ’92.