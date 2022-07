Scambio più 10 milioni, il Milan tenta il colpo a centrocampo

Possibile obiettivo Carney Chukwuemeka per il Milan: il club rossonero sulle tracce del centrocampista anglo-nigeriano

Dopo aver sbloccato l’affare De Ketelaere, il Milan va a caccia di un centrocampista. Il primo nome nel mirino è quello di Renato Sanches, ma il portoghese sembra essere destinato al Paris Saint-Germain.

Il Milan va a caccia di un centrocampista. Dopo l'addio di Franck Kessie i rossoneri si erano fiondati nuovamente su Renato Sanches, storico pupillo di mercato del Diavolo. Il centrocampista portoghese, però, sembra essere destinato al Paris Saint-Germain che si prepara a prelevarlo dal Lille.

Ecco perché Paolo Maldini si guarda intorno e dopo aver chiuso la trattativa per l’arrivo di De Ketelaere prova ad accelerare l’affare per Carney Chukwuemeka, classe 2002 anglo-nigeriano di proprietà dell’Aston Villa.

Calciomercato Milan, idea Chukwuemeka per il centrocampo

Il centrocampista nato a Eisenstadt, in Austria, ha un altro anno di contratto con l’Aston Villa e questo potrebbe rappresentare un punto di forza per il Milan in sede di trattativa. Il club rossonero potrebbe formulare un’offerta che oscilla tra i dieci ed i dodici milioni di euro, più il cartellino di Alexis Saelemaekers, quest’ultimo valutato tra gli otto ed i dieci milioni di euro.

Una proposta sicuramente interessante, ma anche non andrebbe incontro a quelle che sono le richieste del club di Birmingham. La società inglese, infatti, non accetterebbe contropartite tecniche, ma solo offerte diretta tra i 20 ed i 25 milioni di euro per lasciar partire il giocatore che lo scorso anno ha raccolto diciannove gettoni di presenza.