Alla Juventus nel 2023: ‘sogno’ da 80 milioni di euro

La Juventus potrebbe investire una cifra importante per la corsia mancina nella prossima estate, quando sarà scaduto il contratto di Alex Sandro

La Juventus vuole liberarsi di Alex Sandro, ma età e ingaggio di 6 milioni netti rendono complicata se non proprio impossibile la partenza del brasiliano in questa sessione di calciomercato. A meno di svolte clamorose, quindi, il classe ’90 proseguirà l’avventura in bianconero fino al giugno del prossimo anno, quando terminerà il suo contratto.

Sandro è ormai un lontano parente del giocatore incisivo delle passate stagioni, tuttavia rimane uno dei cosiddetti ‘fedelissimi’ di Massimiliano Allegri. Il tecnico gli leverebbe la maglia da titolare solo per uno molto più forte di lui, un super big che la dirigenza juventina potrebbe acquistare proprio nell’estate 2023, una volta detto definitivamente addio all’ex Porto. Cherubini e soci potrebbero tentare un colpo ‘stellare’, un colpo superiore addirittura a quello rappresentato da Dusan Vlahovic.

Il nome perfetto per ‘La Vecchia Signora’ potrebbe essere quello di Alphonso Davies, il canadese in forza al Bayern Monaco. Il classe 2001 è uno dei pilastri della formazione allenata da Nagelsmann, ma sappiamo che i bavaresi sono una società che accetta anche di privarsi dei suoi campioni, a patto ovviamente di una proposta all’altezza.

Calciomercato Juventus, ‘follia’ per Davies del Bayern

La Juventus vanta eccellenti rapporti col Bayern, vedi l’ultimo affare de Ligt, ma per farlo vacillare dovrebbe mettere sul piatto non meno di 75-80 milioni di euro. Al classe 2000 dovrebbe invece garantire uno stipendio ‘alla Pogba’, dunque da 8 milioni netti (11 circa grazie al Decreto Crescita) a fronte dei 5 che percepisce attualmente in Baviera.