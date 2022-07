Il Milan stappa il mercato: tre colpi dopo De Ketelaere per Maldini

Paolo Maldini, dirigente del Milan, è al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Stefano Pioli: le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri

Il Milan di Paolo Maldini sta vivendo una finestra di calciomercato non troppo incandescente.

I rossoneri, dopo aver vinto il campionato italiano di Serie A, si sono imbattutti nella vicenda del cambio di proprietà e hanno avuto un momento di stallo in sede di trattative sia in entrata che in uscita. Proprio per la prima, la società meneghina sta lavorando, e sembra finalmente essere arrivata a dama, per il profilo di Charles De Ketelaere. Il fantasista belga, in forza al Bruges, è senz’altro uno dei talenti più cristallini del calcio europeo e il Milan ha fatto un grandissimo sforzo per arrivare al suo cartellino, con un’offerta che, compresi i bonus, supera addirittura i 35 milioni di euro per un giocatore con poca esperienza internazionale, ma con dei colpi potenzialmente da campione assoluto.

Con l’arrivo imminente di De Ketelaere, il Milan può ora sbloccare altre trattative per tre reparti che hanno bisogno decisamente di essere puntellati. Stiamo parlando del terzino sinistro di riserva, che possa far rifiatare Theo Hernandez, ma non solo. Ai rossoneri servono: un centrocampista, a maggior ragione dopo l’addio a parametro zero di Franck Kessie; un’ala destra che sia in grado di far svoltare la portata offensiva della squadra di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, tre arrivi per far felice Pioli

Sulla fascia sinistra sono diversi i nomi che si stanno rimpallando per il vice Theo Hernandez. C’è chi parla di una conferma di Ballo-Toure, ma attenzione anche al profilo di Tommaso Augello, laterale della Sampdoria di Marco Giampaolo. A centrocampo il grande obiettivo risponde al nome di Renato Sanches, interno del Lille e da tempo pallino della dirigenza del Milan. Infine sulla destra non tramonta la pista che porta a Domenico Berardi, ma la richiesta del Sassuolo è altissima, circa 35 milioni di euro.