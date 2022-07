Lo scambio sblocca la cessione: nuovo centrocampista per la Juve

La Juventus con l’infortunio di Pogba, ed annesso lungo stop, deve ridisegnare parte delle proprie strategie di mercato. A centrocampo, soprattutto il destino di Rabiot, per ora può cambiare ma occhio allo scambio

Archiviati colpi del calibro di Bremer, Di Maria e Pogba, la Juventus di concentra ora su altre tematiche in questa fase di calciomercato. Le strategie bianconere però si collegano inevitabilmente anche con ciò che accade in campo, e in tal senso l’infortunio grave occorso a Paul Pogba non può che rimescolare ancora una volta le carte in tavola sia in entrata che in uscita. Lo stop del centrocampista francese rischia di essere particolarmente lungo, e priverebbe Allegri di una pedina a dir poco fondamentale sul medio periodo.

Un’assenza troppo importante nell’economia del gioco della Juve che tra le esigenze, prima di inserire un altro centrocampista, aveva quella di sfoltire il reparto dai calciatori poco al centro del progetto. Uno di questi è Adrien Rabiot, che però col ko di Pogba è momentaneamente bloccato, vedendo così ridisegnato, almeno per ora, il proprio futuro.

Calciomercato Juventus, Rabiot via ma col sostituto: scambio con Torreira

Rabiot appare momentaneamente bloccato a causa dell’infortunio di Pogba. La sua permanenza non è però certa e non va escluso che lo stesso centrocampista francese ex PSG possa essere la chiave di tutto.

Rabiot piaceva infatti sia in patria che in Premier e proprio dall’Inghilterra l’Arsenal potrebbe tornare alla carica facendoci un pensierino con la formula dell’acquisto a titolo definitivo. I ‘Gunners’ però per abbassare le pretese della Juve potrebbero inserire in scambio il cartellino del mediano uruguaiano Lucas Torreira che ha fatto molto bene a Firenze in prestito, e che così consentirebbe ad Allegri di avere un’altra variante nel reparto ma senza perdere numericamente un centrocampista. Ad agevolare il tutto potrebbero esserci anche le rispettive scadenze contrattuali, entrambe fissate al giugno 2023.