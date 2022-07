La Juve pensa già al dopo Di Maria: colpo da 45 milioni

Di Maria è approdato alla Juventus dopo una lunga trattativa firmando un contratto di una sola stagione. Jorge Mendes può ‘portare’ l’erede

A differenza di quella di Pogba, è partita col piede giusto l’avventura alla Juventus di Angel Di Maria. L’argentino ha detto sì ai bianconeri dopo tanto tentennare, la prima scelta era il Barcellona, diventando subito un giocatore insostituibile per la squadra di Allegri.

Nelle prime due uscite stagionali, contro Chivas e Barça nella tournée statunitense, Di Maria ha mostrato diversi lampi della sua classe che servirà tanto a Bremer e soci per tornare al vertice, in Italia in primis ma anche in Europa dove nelle ultime stagioni Bonucci e soci hanno collezionato pessime figure. Il 34enne si è legato a ‘La Vecchia Signora’ con un solo anno di contratto, poiché nei suoi piani c’è il ritorno in Argentina – all’amato Rosario Central – dopo il Mondiale in Qatar. A meno di sorprese, quindi, l’ex Real vestirà la maglia bianconera per una sola stagione. Per questo motivo Cherubini lavorano anche in prospettiva futura, già per il post Di Maria. In tal senso piace molto Marco Asensio, nei radar pure del Milan e ancora in scadenza di contratto a giugno 2023.

Se il 26enne maiorchino dovesse restare al Real Madrid senza rinnovare, ecco che la percentuale riguardo un suo approdo a Torino – a costo zero – salirebbe abbastanza. Il suo agente è Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo e uno che, notoriamente, ha grande feeling coi bianconeri.

Calciomercato Juventus, 45 milioni per Asensio

La Juve potrebbe ‘ingolosire’ Asensio, perfetto per il 4-3-3 che ha in mente Allegri, offrendogli un ruolo da protagonista e un contratto da circa 7 milioni netti a stagione per cinque anni. Al lordo, considerati i benefici del Decreto Crescita, sarebbe più o meno di 45 milioni di euro l’investimento bianconero per lo spagnolo che con la maglia delle ‘Merengues’ ha vinto la bellezza di 14 titoli, di cui 3 Champions League.