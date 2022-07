Milinkovic-Savic alla Juve, arriva il monito: “Non è consentito”

Con l’infortunio, più grave del previsto, di Paul Pogba, è tornato di moda il nome di Sergej Milinkovic-Savic per il centrocampo bianconero

Già sogno proibito della dirigenza bianconera dai tempi della gestione tecnica di Maurizio Sarri – che, ironia della sorte, ora lo allena alla Lazio – Sergej Milinkovic-Savic non è mai uscito dai radar della Juve. Il recente stop di Paul Pogba avrebbe clamorosamente riaperto una pista che sembrava chiusa.

Col mercato della Lazio che non decolla , e soprattutto con l’urgenza bianconera di porre un rimedio al prolungato forfait del campione transalpino, l’affare può tornare possibile. O per lo meno oggetto di una trattativa tra i due club previa presentazione di un’offerta da parte della società di Andrea Agnelli. Tra gli addetti ai lavori però, c’è chi sostiene che cedere – in questo momento, poi – il serbo alla Juve sarebbe un’autentica follia. Il ‘Sergente’ andrebbe blindato, secondo Mario Mattioli.

Milinkovic-Savic, arriva il ‘consiglio’ a Lotito

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista si è espresso così: “Milinkovic-Savic alla Juventus? La Lazio non si può permettere di cedere il serbo, non è consentito, non esiste al mondo. Lo devi rendere incedibile, chiedendo 120 milioni di euro“.

Se questa considerazione andrebbe fondamentalmente a tutelare gli interessi del club capitolino, nei successivi passaggi cìè anche spazio per una piccola analisi sui problemi della Juve in contumacia Pogba: “Per quello che riguarda il possibile sostituto del francese, la Juve è destinata ad avere nuovamente un buco a centrocampo, non c’è niente da fare“. Insomma, Allegri – e la dirigenza bianconera – sono chiamati ad un colpo di teatro per sopperire all’assenza del giocatore che avrebbe dovuto spostare, in positivo, gli equilibri del centrocampo bianconero.