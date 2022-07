Juve-Werner, blitz a sorpresa e sorpasso

Il centravanti tedesco è nel mirino di alcuni top club europei fra cui Juventus e Milan, all’intensificarsi delle voci di un possibile trasferimento

Potrebbe sembrare una mera casualità, eppure tutti gli attaccanti che passano dal Chelsea hanno qualche difficoltà di adattamento. Dopo il caso Romelu Lukaku, trasferitosi di recente in prestito all’Inter, c’è anche quello di Timo Werner.

Il centravanti tedesco veste la maglia dei ‘Blues’ da diversi anni ormai, ma non è riuscito a conquistarsi quel posto che in molti si aspettavano potesse essere suo di diritto. Dietro la direzione di Tomas Tuchel, poi, il suo ruolo nelle gerarchie è andato modificandosi sempre più. A tal punto che adesso si trova con le spalle al muro, a dover decidere sul da farsi per il futuro che lo attende. La permanenza al Chelsea, da un lato, appare piuttosto improbabile a meno che non abbia intenzione di continuare a fare spesso panchina. L’alternativa sarebbe invece quella del trasferimento in prestito oneroso con eventuale diritto di riscatto. Un’opzione che sta già considerando seriamente la Juventus, vogliosa di regalare ad Allegri un buon compagno di reparto per Vlahovic come alter-ego di Morata.

Calciomercato, Werner nell’orbita di Juve e Milan ma è pericolo Dortmund

Sebbene la Juventus sia l’indiziata principale al cartellino di Werner, neppure il Milan ha intenzione di mollare la presa. Al momento però i rossoneri appaiono defilati. La minaccia più grande, invece, è rappresentata dal Borussia Dortmund: il club tedesco, privato di Haaland e del neoacquisto Haller, potrebbe tentare il tutto per tutto per il profilo del centravanti ex Lipsia. Di certo si tratterebbe di una grandissima opportunità per tornare ai livelli del passato in Bundesliga, prima che compisse il salto in Premier League.