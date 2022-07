Pogba preoccupa la Juventus: doppia idea per il centrocampo

L’infortunio di Paul Pogba, centrocampista della Juventus, potrebbe cambiare le strategie in sede di calciomercato della Vecchia Signora: le ultimissime notizie

La Juventus di Massimiliano Allegri ha iniziato il ritiro prestagionale sotto i migliori auspici grazie agli arrivi alla Continassa di Angel Di Maria, Paul Pogba e Gleison Bremer, colpaccio di calciomercato da quasi 50 milioni di euro che la Vecchia Signora ha versato nelle casse del Torino.

Il centrocampista francese però, arrivato a parametro zero dopo le stagioni con la maglia del Manchester United, preoccupa e non poco lo staff tecnico e non solo della Juventus visto l’infortunio occorso durante l’amichevole con il Chivas che ha portato ad una lesione del menisco laterale per il giocatore francese campione del mondo nel 2018 nei mondiali in Russia. Ora Pogba rischia davvero di stare fermo per diverso tempo e, con la competizione iridata in Qatar che arriverà a novembre, potrebbe fornire un apporto non troppo incidente per la Juventus in questa fine di anno solare nel 2022.

In quest’ottica, la Vecchia Signora vorrà tutelarsi in sede di calciomercato e cercare un nuovo centrocampista che possa fare al caso di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Ecco perché sarebbero spuntati due nuovi nomi e due nuovi profili tutti da analizzare per la Juventus del tecnico livornese: stiamo parlando di Pierre Hojbjerg, centrocampista tuttofare del Tottenham di Antonio Conte, e Amadou Haidara, mediano del Lipsia in grandissima crescita nelle ultime stagioni.

Calciomercato Juventus, due nuove idee per i bianconeri: le valutazioni

Hojbjerg, centrocampista della Danimarca e degli Spurs, ha una valutazione di circa 30-35 milioni di euro potrebbe essere una soluzione davvero molto interessante per la Juventus di Massimiliano Allegri, ma c’è un problema: il danese è un fedelissimo di Antonio Conte che difficilmente vorrà privarsene. Discorso differente per Haidara che può fare il grande salto in un top club, ma il tecnico livornese non sarebbe troppo convinto della scarsa esperienza internazionale del mediano del Lipsia.