“Fondamentale per noi”: doccia gelata per la Juve

Con una dichiarazione in conferenza stampa il tecnico ha blindato l’obiettivo della Juventus: ora la trattativa è in salita

Altra trattativa in salita per la Juventus. Dopo Morata, un altro attaccante rischia di innescare una nuova delusione, date le parole d’amore del suo tecnico nell’ultima conferenza stampa di qualche minuto fa.

Al centro dell’attenzione c’è ‘Bobby’ Firmino, nuovo nome caldo per il reparto offensivo di Max Allegri. Il brasiliano non è più un inamovibile per Klopp, che però non manca mai di dimostrargli tutta la stima che prova nei suoi confronti.

Alla vigilia della finale di Community Shield, l’ex allenatore del Borussia Dortmund ha ribadito il concetto. La frase conclusiva, inoltre, sembra proprio voler blindare il giocatore.

Klopp ammette: “Firmino fondamentale”

Queste le sue parole. “Bobby è fondamentale per noi, è il cuore e l’anima di questa squadra. Il modo in cui abbiamo giocato negli ultimi anni è stato possibile solo grazie a Bobby. Ecco perché sono davvero felice che si sia potuto allenare per la maggior parte del tempo qui nella pre-stagione finora e tutto sembra davvero a posto”.

Soprattutto quel ‘tutto sembra davvero a posto’ pare emblematico della chiusura del Liverpool. Che sia un modo per allontanare solamente le voci? Nelle prossime settimane vedremo se ci saranno o meno ulteriori svolte su questo fronte.