C’è il via libera: Allegri strappa il sì alla Juventus

Con la casella di un altro attaccante ancora da riempire, arriva il via libera per un vecchio obiettivo della Juve: Allegri può esultare

Il mercato della Juve è tutt’altro che finito. Oltre al già citato ‘problema’ della corsia di sinistra – l’ultima prestazione di Alex Sandro contro il Barcellona ha dato più di un grattacapo al tecnico Allegri – c’è sempre da risolvere la questione legata all’ingaggio di un altro attaccante. Le idee ballano tra il ritorno di Alvaro Morata, il sogno Roberto Firmino e il Piano B che prevede un centravanti di scorta per Dusan Vlahovic.

Nelle ultime ore si è rifatta viva una pista che la società bianconera ha seguito ad intermittenza a seconda delle evoluzioni del mercato. Un vecchio pallino, per il quale la dirigenza aveva provato il colpaccio, senza riuscirci, già un anno e mezzo fa. La novità è che ora il club proprietario del cartellino del giocatore avrebbe deciso di mettere in vendita lo stesso. O quanto meno di fissare un prezzo che risulti accessibili ai possibili acquirenti.

Juve, torna di moda Memphis Depay: c’è l’ok di Xavi

Secondo quanto riportato dal portale catalano esperto di mercato ‘Elnacional.cat‘, il Barcellona avrebbe dato via libera alla Juve per trattare il trasferimento in bianconero di Memphis Depay, il calciatore olandese in scadenza di contratto il 30 giugno del 2023. Chiuso da profili del calibro di Lewandowski, Raphinha, Ansu Fati, Ferran Torres e compagnia andante, l’ex Man Utd ha poche possibilità di rientrare nelle rotazioni del tecnico Xavi.

La stessa necessità del Barça di fare cassa, unita al pericolo di perdere virtualmente il giocatore ‘a zero’ già dal prossimo febbraio, avrebbe convinto la dirigenza blaugrana ad abbassare le pretese. Con 20 milioni la Juve può far suo il calciatore. L’eventuale arrivo di Depay farebbe dell’attacco bianconero un concentrato di forza, velocità, fiuto del gol, imprevdibilità ed esperienza internazionale. Tutto è pronto per l’assalto di Allegri.