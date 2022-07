Flop Alex Sandro, la Juventus rimedia con lo scambio

La Juventus continua il pre-campionato giocando amichevoli internazionali: flop Alex Sandro contro Dembele, pronto l’addio

Il club bianconero starebbe pensando a nuovi acquisti e cessioni in vista della prossima stagione: Allegri sta testando la rosa a sua disposizione per poi prendere nuove decisioni.

Il terzino brasiliano della Juventus, Alex Sandro, è stato protagonista in negativo contro un avversario di tutto rispetto come Dembele del Barcellona. Il laterale sudamericano è stato messo in difficoltà spesso con le numerose serpentine.

Verso l’addio anche Arthur, che ha sempre tanti estimatori in Premier, come l’Arsenal che vorrebbe rinforzare il centrocampo di Arteta. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani di Massimiliano Allegri, che ha pensato a nuove soluzioni in vista della prossima stagione. In questo modo il club bianconero potrebbe così pensare ad uno scambio suggestivo con i Gunners.

Calciomercato, Tierney suggestione per la fascia sinistra

L’Arsenal ha acquistato dal Manchester il top player ucraino Zinchenko e così lo spazio per Tierney sarà sempre molto limitato. Il terzino scozzese potrebbe così cambiare aria per avere un minutaggio maggiore in ottica futura. L’Arsenal continua a monitorare attentamente anche il centrocampista brasiliano, Arthur, che vorrebbe essere nuovamente protagonista in un campionato top. Un’idea suggestiva in vista della prossima stagione per essere sempre più competitivi. La Juventus vorrebbe così rinforzare le corsie esterne per non farsi trovare impreparato in ottica futura.