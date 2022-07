Chelsea, non c’è solo Skriniar: altra idea dall’Inter:

Continua a guardare in Italia il Chelsea, specialmente in casa Inter: non solo Skriniar, ora i londinesi puntano ad un altro pupillo di Marotta

Prima Koulibaly, poi il tentativo per Skriniar. Il Chelsea punta la Serie A per rinforzarsi e in particolare guarda in casa Inter, conscio anche della necessità di cedere che ha il club nerazzurro.

Il centrale slovacco è ancora una priorità dopo gli addii di Rudiger e Christensen, ma non è il solo in lista. Il Chelsea potrebbe provarci a breve anche per Dumfries, altro giocatore che per il prezzo d’acquisto rappresenterebbe una lauta plusvalenza. A provarci qualche settimana fa era stato il Manchester United di Ten Hag, ma senza risultati concreti.

Ora anche la squadra di Tuchel pensa di rinforzarsi con l’esterno olandese. Il suo prezzo, secondo Marotta, è di 40 milioni di euro. Una cifra che per una big inglese è sicuramente abbordabile, ma dopo il doppio colpo Sterling-Koulibaly è difficile che Boehly torni così prepotentemente sul mercato.

Chelsea, idea Dumfries: può partire lo scambio

Per questo motivo, il Chelsea starebbe pensando di inserire nell’affare una contropartita tecnica gradita. Il nome può essere quello di Emerson Palmieri, cercato da Marotta stesso qualche sessione di mercato fa.

Con Gosens che al momento non dà garanzie fisiche, una soluzione in più sulla sinistra potrebbe far comodo ad Inzaghi. Marotta, però, non pare disponibile ad accettare scambi per un giocatore come Dumfries. La richiesta è di 40 milioni cash, esattamente come quella fatta ai Red Devils.

La palla ora passerà al Chelsea. Vedremo se i Blues decideranno o meno di fare l’affondo decisivo per l’esterno olandese, o se riterranno l’operazione troppo onerosa. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso.