CMWEB | Salernitana, Iervolino ha scelto il bomber: parte l’assalto

La Salernitana si fionda su Kristofz Piatek: potrebbe essere il polacco il compagno di reparto di Federico Bonazzoli che ha già raggiunto i compagni

Passi avanti per il nuovo attacco della Salernitana: poco dopo le 20 Federico Bonazzoli è arrivato nel ritiro austriaco dove ha ritrovato mister Davide Nicola ed i compagni di squadra.

Autore di dodici gol tra campionato e Coppa Italia nella scorsa stagione, Federico Bonazzoli è tornato alla Salernitana. Poco dopo le 20 l’attaccante di Manerbio ha fatto il suo arrivo nel ritiro di Fugen e nelle prossime ore il club granata ufficializzerà l’accordo con la Sampdoria: al club blucerchiato andranno circa cinque milioni di euro mentre il giocatore ha firmato un contratto di quattro anni con un ingaggio da 1,5 milioni a stagione.

Bonazzoli si aggiunge a Botheim, Valencia, Ribery e Kristoffersen, ma all’appello manca un altro attaccante. Sarebbe potuto essere Andrea Pinamonti, classe ’99 in uscita dall’Inter, lo scorso anno tredici gol in massima serie con la maglia dell’Empoli. Il patron dei campani, Danilo Iervolino, aveva trovato l’accordo con il club nerazzurro mettendo sul piatto i 20 milioni di euro richiesti per l’attaccante, ma quest’ultimo avrebbe più volte rifiutato il trasferimento in granata. Il motivo? Vorrebbe giocare in una squadra che non lotterà per la salvezza ed in tal senso spera in una chiamata da Atalanta o Sassuolo.

Calciomercato Salernitana, parte l’assalto a Piatek

Saltato Pinamonti, il direttore sportivo Morgan De Sanctis (anch’egli arrivato in Austria questo pomeriggio) tornerà a lavorare al colpo Piatek: l’attaccante polacco vorrebbe tornare a giocare in Italia dopo l’ultima esperienza in prestito alla Fiorentina e da giorni la Salernitana ha raggiunto l’intesa con l’Hertha Berlino per l’ingaggio dell’ex Genoa e Milan.

Per Piatek la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto: la Salernitana si accollerebbe parte dell’ingaggio (2 milioni su 3.5 percepiti dal centravanti polacco). L’intenzione di patron Iervolino è di chiudere a stretto giro la trattativa in modo da potere presentare il nuovo bomber all’Arechi sabato sera, quando andrà in scena il triangolare ‘Angelo Iervolino’, dedicato al fratello del patron prematuramente scomparso, con Reggina e Adana Demirspor.