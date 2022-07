Dal Milan ai bianconeri: sondaggi per il grande colpo

Tra i pezzi pregiatissimi del Milan, grande protagonista anche dello scudetto vinto lo scorso anno, c’è senza dubbio Sandro Tonali. I rossoneri vogliono blindarlo ma occhio alle sirene bianconere

Il mercato del Milan si muove a rilento anche in questa fase, con i tifosi che sono in spasmodica attesa di colpi importanti utili a riallacciare il discorso scudetto dopo il successo dell’ultima stagione. Per la trequarti si lavora da tempo su De Ketelaere, mentre per il resto i rossoneri avrebbero bisogno anche di un centrale di difesa e soprattutto di uno di centrocampo. Occhio però ai gioielli che in questo momento sono al centro del villaggio costruito da Stefano Pioli.

Tra i migliori calciatori della scorsa stagione milanista c’è stato senza dubbio anche Sandro Tonali, al di là dell’mvp Rafael Leao. Il centrocampista italiano classe 2000, dopo un’annata di transizione, ha saputo farsi trovare pronto e preparato alla sua seconda chance acquisendone soprattutto in termini di consapevolezza ed esperienza. Il mediano ex Brescia ha messo in scena una crescita costante ed impressionante sotto ogni punto di vista.

Calciomercato Milan, l’idea è blindare Tonali ma occhio alla Premier: il Newcastle cerca centrocampisti

Tonali ha dimostrato di essere un centrocampista capace di abbinare quantità e qualità, con un temperamento da calciatore di rilievo in grado di essere decisivo e trascinante nei momenti più importanti. Caratteristiche le sue che potrebbero far gola anche all’estero. in particolare il Newcastle va a caccia di centrocampisti.

I soldi non sono di certo un problema e vista la crescita esponenziale dell’ultima stagione risalta immediatamente all’occhio un profilo come quello di Tonali che abbina tutte le migliori caratteristiche necessarie a far bene in un campionato dai ritmi elevati come la Premier. Nel caso possibili sondaggi del Newcastle con eventualmente idea di proposta da 35 milioni. Troppo pochi per la valutazione che ne fa il Milan, che peraltro non ha alcuna intenzione di cederlo ed anzi di blindarlo con un corposo rinnovo contrattuale, incrementando gli attuali 1,2 milioni di euro percepiti. La scadenza potrebbe essere allungata fino al 2026 legandolo lungamente al Milan.