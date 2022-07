La mossa della Juventus dopo il ko di Pogba: decisione già presa

Paul Pogba starà fuori almeno un mese: la Juventus cambia i piani di mercato e prende la sua decisione

La Juventus sta continuando a lavorare con grande attenzione sul mercato ma deve fare i conti anche con i primi infortuni stagionali. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata una pessima notizia per Massimiliano Allegri.

Paul Pogba ha riportato una lesione al menisco del ginocchio destro. Un problema che il francese aveva accusato due giorni fa durante l’allenamento serale. In seguito è stato sottoposto ad accertamenti e il comunicato del club ha poi recitato: “A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale”. Pogba non è partito per Dallas dove la Juventus disputerà l’amichevole col Barcellona. L’ex Manchester United andrà sotto i ferri e con tutta probabilità salterà almeno le prime due gare di campionato. Una perdita pesante che cambia anche i piani di mercato in uscita.

Infortunio Pogba: Miretti e Fagioli restano

Le strategie di mercato della Juventus inevitabilmente cambieranno. Giovani come Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, che fino a qualche giorno fa erano considerati dei papabili partenti, magari per un prestito in qualche squadra di Serie A, adesso potrebbero diventare centrali nel progetto.

Pogba starà fuori almeno un mese, di conseguenza, come sottolineato dal giornalista Graziano Carugo Campi, due giovani di talento come loro potrebbero trovare spazio ed essere valorizzati. Così come anche Rovella, centrocampista sul quale la Juventus punta molto.