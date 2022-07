Juventus, UFFICIALE la rescissione di Ramsey: le cifre

Dopo tre anni deludenti, termina l’avventura di Aaron Ramsey alla Juve: il club ha dato notizia della rescissione in via ufficiale

Arrivato a parametro zero nell’estate del 2019, Aaron Ramsey avrebbe dovuto portare quella cifra di classe ed esperienza internazionale che la compagine juventina allora allenata da Maurizio Sarri, necessitava. Esperimento fallito. Nemmeno con i due successivi cambi sulla panchina bianconera- prima Pirlo, poi Allegri – le cose sono andate molto meglio.

Con soli 49 gettoni – in tutte le competizioni – in due anni e mezzo effettivi trascorsi in maglia bianconera, il gallese è andato oltre le più grigie previsioni di rendimento. Per di più con un onerosissimo contratto sulle spalle – un quadriennale da 7,5 milioni a stagione -. Dopo aver dirottato l’ex Arsenal in prestito ai Glasgow Rangers nella seconda metà della stagione passata, la Juve ha riaccolto alla base il calciatore. Non avendo trovato nessun acquirente, il club si è trovato costretto a rescindere il contratto col centrocampista. Che era diventato l’emblema dell’esubero tecnico ed economico.

UFFICIALE Juventus, rescisso il contratto di Ramsey

La società bianconera ha dato notizia della rescissione ufficiale attarverso un post sul proprio profilo Twitter: “Ufficiale la rescissione del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo, @aaronramsey!”

Non sono ancora stati resi noti i termini economici della buonuscita a favore del gallese, il quale chiedeva 4 milioni a fronte di un’offerta della Juve che era ferma a 2.