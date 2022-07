Juve-Zaniolo, patto con Conte: pronto il colpaccio

Il calciomercato della Juventus passa sempre dal sogno Zaniolo: svolta e alleanza con Conte, ecco un nuovo colpo

Saranno settimane calde quelle che anticipano l’inizio dei tornei di tutta Europa. Al centro delle attenzioni dei top club resta il calciomercato ed uno dei nomi che sta maggiormente monopolizzando l’attenzione è certamente quello di Nicolò Zaniolo. Dopo una grande stagione alla corte di Mourinho, il talento può allontanarsi dalla Capitale.

Secondo quanto riferito oggi dal quotidiano torinese ‘Tuttosport’, la corsa all’acquisto di Nicolò Zaniolo sarebbe essenzialmente un discorso a due. La Juventus, che ormai da mesi corteggia il talento giallorosso che non ha mai nascosto la sua voglia di bianconero, ma anche il Tottenham.

Addio Zaniolo: Juve, colpo ‘garantito’

Antonio Conte ha messo nel mirino Zaniolo ed ha intenzione, a tutti i costi, di superare la concorrenza del suo ex club. Per questo motivo, all’orizzonte potrebbe essere un ‘patto’ tra l’allenatore pugliese e la ‘Vecchia Signora’. La Juventus lascerebbe campo libero agli ‘Spurs’ per la firma del 22 romanista ma in cambio garantirebbe, al giusto prezzo, il rinforzo che Allegri attende ormai da tempo. E da Londra può quindi arrivare Lucas Moura, esterno brasiliano classe ’92 in scadenza tra poco meno di due anni con il Tottenham.

Un accordo che avvicinerebbe non poco Zaniolo alla società inglese mentre l’ex PSG, rimpiazzato proprio dal gioiello di Mourinho, finirebbe alla corte di Allegri per rinforzare gli esterni. Nella sua ultima stagione con il Tottenham, Lucas Moura ha collezionato 45 presenze con 6 gol e 8 assist vincenti.

Il brasiliano può arrivare a Torino, quindi, grazie al sacrificio legato a Nicolò Zaniolo, pronto a questo punto a salutare il calcio italiano.