Triangolo e colpaccio: Allegri ‘ringrazia’ Eriksen

La Juventus è pronta ad entrare in un triangolo di mercato con Barcellona e Manchester United: ecco il super colpo

Non è stato un calciomercato incolore quello della Juventus che, da Pogba a Di Maria passando infine per Bremer, ha messo le cose in chiaro. Allegri vuole il prossimo scudetto e tornare ai vertici anche in Europa: ecco perchè un nuovo grande colpo, ancora a centrocampo, potrebbe avvicinarsi nelle prossime settimane.

Il club di Andrea Agnelli, dunque, può mettere le mani su un grande rinforzo per la mediana dell’allenatore livornese. Parte tutto dal brasiliano Arthur, ormai da tempo in uscita dalla rosa bianconera e che potrebbe clamorosamente fare ritorno in quel di Barcellona.

Eriksen libera il big: la Juve può esultare

Con Arthur nuovamente in Catalogna, a dire addio alla squadra di Xavi sarebbe un altro obiettivo della Juventus. Quel Frenkie de Jong, vicinissimo a vestire la maglia del Manchester United e sul quale ten Hag è pronto a scommettere per le prossime stagioni. Attenzione perchè i ‘Red Devils’, nella medesima zona del campo, hanno già accolto anche Christian Eriksen, rilanciatosi con il Brentford e tornato nell’elite del calcio europeo dopo la sfiorata tragedia con la Danimarca. E la Juve? Il ds Cherubini avrebbe intenzione di chiudere questo suggestivo triangolo di mercato andando a pescare proprio all’Old Trafford.

A rischiare tanta panchina è infatti Bruno Fernandes, viste le recenti mosse in entrate dello United e la voglia di essere protagonista con il Portogallo al prossimo Mondiale. L’ex Sampdoria e Udinese ha avuto una crescita impressionante negli ultimi anni, attestandosi tra i più forti centrocampisti al mondo. Adesso la Juventus può approfittarne, dopo aver pensato a Bruno Fernandes già nelle scorse sessioni di calciomercato.

Bruno Fernandes nella sua ultima stagione in Inghilterra ha accumulato 45 presenze con 10 reti e 13 assist vincenti.