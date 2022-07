Gattuso fa un ‘favore’ alla Juventus: si sblocca Paredes

Gattuso guarda in casa Juventus per rinforzare il suo Valencia: l’affare sbloccherebbe l’arrivo di Paredes dal PSG

Il colpo Paredes sembra l’ultimo tassello mancante insieme all’esterno basso sinistro per competare un undici titolare da favola. Allegri ha già avanzato la sua richiesta in società, ma c’è bisogno di cedere alcuni esuberi per potersi permettere il colpo dal PSG.

Gennaro Gattuso, però, potrebbe venire in soccorso ai bianconeri. Il neo tecnico del Valencia, infatti, avrebbe messo nel mirino Arthur per il centrocampo. A riportarlo è ‘Sky Sport’, secondo cui l’unico ostacolo per l’affare è l’ingaggio del giocatore, fuori dai ranghi del club spagnolo. La formula potrebbe essere quella del prestito, che liberebbe quantomeno momentaneamente lo spazio salariale necessario per far spazio a Paredes. Legato a tutto c’è anche l’uscita di Ramsey, destinato a rescindere il proprio contratto.

Arthur verso il Valencia: Paredes più vicino

La possibiltà per il centrocampista brasiliano è ghiotta. Al momento non sembrano essere pervenuti interessi concreti per lui, e tornare in Spagna sarebbe un’ottima occasione per rilanciare la carriera. La Juventus acconsentirebbe senz’ombra di dubbio all’affare, poichè Arthur è di fatto un esubero nella rosa di Allegri.

A prendere il suo posto sarebbe Paredes. L’argentino non è un imprescindibile nel PSG e l’amicizia con Di Maria può diventare la carta vincente per tingersi di bianconero. Molto dipenderà da quanto il Valencia sarà pronto a spingersi per Arthur. L’interesse c’è, vedremo se nelle prossime settimane potrà trasformarsi in qualcosa di ancor più concreto.