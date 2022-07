Koundè al Barcellona, la ‘vendetta’ del Chelsea fa esultare Allegri

Il colpo del Barcellona fa infuriare il tecnico Tuchel: porte chiuse ai catalani, torna di modo un profilo utile per la Juve

Sarebbe dovuto essere il partner perfetto per Kalidou Koulibaly. I due avrebbero formato una coppia che avrebbe avuto tutto: fisicità, velocità ed esperienza. La ‘longa manus’ del presidente blaugrana Joan Laporta però, ha rovinato i piani del Chelsea. Jules Koundè, ovbiettivo dichiarato della dirigenza Blues, è ormai vicinissimo al Barcellona. Il trasferimento del francese alla corte di Xavi dischiude indirettamente le porte per un ritorno di fiamma in casa bianconera. Un affare che ora si fa verosimile.

Considerando che la società londinese e quella spagnola erano in procinto di definire il passaggio di Marcos Alonso – l’ex Fiorentina seguito con insistenza anche dall’Inter di Conte in passato – in blaugrana, lo ‘sgarbo’ Koundè cambia tutto. Il Chelsea non è più disposto ad agevolare i catalani, chiudendo di fatto al trasferimento dell’esterno in Liga. Qui torna in gioco la Juve, e la mai soddisfatta necessità di puntellare la fascia sinistra con un giocatore che possa prendere il posto di Alex Sandro. Che pare aver già dato il meglio si sè in maglia bianconera. Le suggestive piste Renan Lodi e Tagliafico, peraltro, sono state abbandonate, per motivi diversi, quasi sul nascere.

Marcos Alonso, altolà del Chelsea al Barça: la Juve ci riprova

Già in orbita bianconera da diverso tempo – quando appunto si era prefigurata una battaglia di mercato coi nerazzurri – Marcos Alonso è sembrato tante volte in procinto di tornare nella nostra Serie A, ma il Chelsea non ha mai ceduto alle offerte. Nonostante lo scorso anno il titolare del ruolo fosse Ben Chilwell – poi infortunatosi – con alle spalle Emerson Palmieri, lo spagnolo non è mai stato ‘svenduto’, nonostante fosse la terza scelta.

Oggi, col Barcellona ‘punito’ per l’intromissione nell’affare Koundé, la Juve può piazzare il colpo. Il problema della corsia di sinistra potrebbe aver trovato una soluzione ‘familiare’ ma, dopo tanti anni di corte spietata, ormai quasi inaspettata.