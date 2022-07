Spalletti caccia Osimhen: cosa è successo

Alta tensione durante una partitella nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro: Luciano Spalletti ha cacciato il nigeriano dal campo!

In un ambiente già scosso dalla notizia – che, per quanto nell’aria da settimane, è diventata ufficiale solo nella giornata di sabato – dell’addio di Dries Mertens al club azzurro, un altro episodio si iscrive alla lista di quelli che stanno rendendo l’estate napoletana a dir poco bollente.

Durante una classica partitella in famiglia a squadre miste che la truppa di Luciano Spalletti stava effettuando al ‘Patini’ di Castel di Sangro – località scelta per la seconda parte del ritiro, fino al 6 agosto – c’è stato un battibecco tra il tecnico e Victor Osimhen. Nello specifico il nigeriano avrebbe iniziato a protestare per la mancata concessione di un calcio di punizione a favore della sua squadra per un intervento a suo dire falloso di Anguissa su Ostigard. Da lì è nato un diverbio dalle conseguenze sorprendenti.

VIDEO Spalletti caccia Osimhen dal campo!

‼️🤯 #Spalletti ‘caccia’ #Osimhen dall’allenamento del #Napoli 💥 L’attaccante nigeriano è stato allontanato dall’allenatore nel bel mezzo della partitella dal ritiro di Castel di Sangro pic.twitter.com/IYEjckkViM — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 24, 2022

Il video di Calciomercato.it che riportiamo spiega bene cosa è accaduto. Di fronte alle reiterate insistenze dell’attaccante nigeriano, già invitato da Spalletti a chiudere la bocca, l’ex Lille ha continuato nelle proteste. A quel punto l’allenatore toscano lo ha ‘invitato’ ad uscire dal campo anzitempo e ad andarsi a fare la doccia prima degli altri.

Osimhen ovviamente non l’ha presa bene, parlottando a voce non troppo alta – ma nemmeno sottovoce- anche col giovane Ambrosino entrato al suo posto. Si attendono sviluppi per eventuali provvedimenti disciplinari che la società potrebbe comminare al suo giocatore. Una cosa è certa: i giorni difficii, in casa Napoli, non sembrano affatti finiti…