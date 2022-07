Il Milan blocca il difensore: opzione parametro zero tra un anno

Il Milan blocca il difensore dalla Germania: possibile colpo a parametro zero tra un anno o assalto immediato

Il Milan sta studiando un piano di mercato per un nuovo difensore, vista l’uscita di Alessio Romagnoli. Maldini e Massara stanno lavorando su diversi profili, per lo più internazionali.

Il primo nome nella lista dei rossoneri è Japhet Tanganga, centrale inglese classe ’99 del Tottenham. Il giovane difensore, lanciato da Mourinho, ha un contratto con gli Spurs fino al 2025 ma il Milan sta provando a trovare la formula ideale per portarlo a Milano. Tanganga, però, non è l’unico nome caldo per la difesa. I rossoneri stanno seguendo altri profili giovani, tra cui Evan N’Dicka, francese classe ’99 di origini camerunesi, centrale dell’Eintracht Francoforte.

Il Milan sprinta per N’Dicka: assalto o parametro zero nel 2023

N’Dicka è un profilo che piace molto al Milan. Il giovane centrale nativo di Parigi si è imposto negli ultimi anni in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte, raccogliendo tante presenze anche in campo internazionale: quest’anno 44 partite tra Bundesliga, Europa League e Coppe nazionali, condite da 4 gol e 4 assist. Numeri notevoli per un difensore centrale.

Qualora non arrivasse in questa sessione di mercato, il Milan potrebbe prenotarsi per la prossima estate, quando N’Dicka andrà in scadenza con l’Eintracht (il suo contratto scade nel 2023) e arriverebbe a Milano a parametro zero. Il Milan potrebbe offrire al calciatore un ingaggio intorno ai 2,5-2,8 milioni di euro netti a stagione ma ora dovrà valutare se tentare l’assalto immediato o aspettare la prossima estate per non pagare il costo del cartellino, col rischio, però, di una più fitta concorrenza.