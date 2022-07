Ancelotti spinge il big alla Juventus: ingaggio da 16 milioni

Carlo Ancelotti “spinge” Toni Kroos verso la Juventus: il centrocampista tedesco può lasciare il Real Madrid, ma occhio all’ingaggio

Sogno Toni Kroos per la Juventus. Il club bianconero cerca un grande colpo a centrocampo e il tedesco rappresenterebbe un innesto di assoluto spessore, ma prima c’è da liberare qualche casella.

Toni Kroos potrebbe lasciare il Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo otto anni in forza ai Blancos, il centrocampista classe ’90 ha rifiutato il rinnovo offerto dal club di Florentino Perez e in questa estate potrebbe concretizzarsi la cessione al fine di scongiurare l’addio a parametro zero tra meno di un anno.

Il Real Madrid, in virtù degli ottimi rapporti tra Andrea Agnelli e Florentino Perez, potrebbe scegliere di cedere Kroos ai bianconeri a fronte di un indennizzo. La Juventus, però, deve fare i conti con due ostacoli: il primo è rappresentato dall’ingaggio percepito dal centrocampista tedesco che guadagna dodici milioni di euro. Con il decreto crescita, alla Juventus un tale ingaggio costerebbe 16 milioni di euro lordi a stagione.

Calciomercato Juventus, Ancelotti spinge Kroos a Torino

Dunque, dopo il ‘no’ al rinnovo di contratto con il Real Madrid, per Toni Kroos potrebbero aprirsi le porte di un trasferimento. Magari in Italia, dove ad accoglierlo ci sarebbe la Juventus. Paradossalmente, proprio il tecnico Carlo Ancelotti potrebbe spingere il giocatore in bianconero, preferendo altri elementi in quella zona di campo.