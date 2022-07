Gagliardini via, Milan avvisato: l’Inter se lo prende

La possibile partenza del centrocampista obbligherebbe l’Inter a tornare sul mercato: battaglia col Milan per l’ex Udinese

Incassate le delusioni – sebbene dalle parole pronunciate dall’Ad Marotta, tali non sembrano essere state – dei mancati arrivi di Paulo Dybala e Gleison Bremer, l’Inter apparirebbe impegnata solamente a puntellare la difesa. Sia che andasse via Skriniar, sia che lo slovacco dovesse restare. In realtà un pentola bolla un possibile nuovi intervento, in un settore del campo che al momento risulta completo.

Indscrezioni delle ultime ore riferiscono infatti di un pressing del Monza su Roberto Gagliardini che si starebbe facendo via via più minaccioso. L’offerta quasi irrinunciabile per il 28enne di Bergamo è quasi sul punto di essere presentata ufficialmente: allo stesso calciatore verrebbe garantito un contratto adeguato per convincerlo ad accettare. L’affare, insomma, potrebbe davvero andare in porto. Stavolta l’Ad meneghino non vuole farsi trovare impreparato, e starebbe studiando un colpo interessante che garantirebbe ad Inzaghi un’ottima alternativa nel caso di passaggio del giocatore al club brianzolo.

Inter su Fofana: i due ostacoli per la riuscita del colpo

Proatagonista di un’ottima stagione con la maglia del Lens, l’ex Udinese Seko Fofana è già stato al centro del rinnovato interesse di alcuni club italiani. Il centrocampista, che già aveva fatto vedere ottime cose in Friuli, sembra aver fatto il definitivo salto di qualità. Inevitabile dunque che il suo profilo tornasse tra quelli papabili in queste intense settimane di mercato che precedono il via ai maggiori campionati europei. L’Inter starebbe vagliando con attenzione la situazione, pur nella consapevolezza che ci sono almeno due ordini di fattori di cui tener conto.

Il primo è rappresentato dalla valutazione del giocatore, pari a circa 25 milioni. Il Lens non ha particolari problemi economici, dunque non ha bisogno di vendere al prezzo proposto dall’acquirente. Il secondo ostacolo è dato dal persistente interesse del Milan sull’ivoriano. I rossoneri garantirebbero all’africano una vertrina che forse a livello personale potrebbe essere più appagante di un eventuale approdo alla Pinetina. Il motivo è presto spiegato: con l’addio di Kessié, Fofana potrebbe addirittura ambire ad una maglia da titolare nella squadra allenata da Stefano Pioli.