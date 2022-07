Prestito con diritto: Juve e Atletico vanno oltre Morata

Nuovo possibile affare tra Juventus e Atletico. A breve le società potrebbero tornare a parlarsi già per Morata, desidero di rivestire la maglia bianconera

Fuori dai piani di Simeone, Alvaro Morata ha tutta l’intenzione rivestire la maglia della Juventus. Massimiliano Allegri sta spingendo per il ritorno dell’attaccante spagnolo, il dialogo con l’Atletico Madrid potrebbe venir ripreso ad agosto con l’obiettivo di chiudere sui 15 milioni di euro oppure attraverso un nuovo prestito con diritto di riscatto.

Aspettando che si riapra il file Morata, sul tavolo della dirigenza bianconera potrebbe arrivare una proposta sempre a tinte ‘Rojiblanco’. In casa dell’Atletico ci sono infatti altri giocatori a cui il ‘Cholo’ rinuncerebbe ben volentieri, uno di questi è Yannick Carrasco. L’esterno sinistro belga è riapprodato a Madrid due estati fa dopo l’esperienza, deludente, in Cina, il suo secondo ciclo nei ‘Colchoneros’ è arrivato ai titoli di coda tanto che il suo agente si è messo già in moto per trovargli una nuova sistemazione.

Ventinove anni il prossimo 4 settembre, Carrasco potrebbe venir proposto anche alla Juventus come alternativa a Zaniolo, per il quale la trattativa con la Roma procede sempre a passo lento. Anzi, lentissimo.

Calciomercato Juventus, Carrasco solo in prestito con diritto

Due gli ostacoli, eventuali, per il matrimonio tra Carrasco e la Juve: il primo, l’ingaggio netto del belga che tocca quota 7,5 milioni di euro netti; il secondo, i 18-20 milioni richiesti dall’Atletico per il suo cartellino. Il club targato Exor potrebbe pensare di prenderlo solamente a titolo temporaneo con opzione d’acquisto a circa 12 milioni.