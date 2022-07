Erede Kessie, super scambio in Premier League

Il Milan studia le eventuali alternative di Renato Sanches per il post Kessie: nuova ipotesi di scambio in Inghilterra

Renato Sanches è tentato anche dal PSG e il Lille spera in un’asta per il centrocampista portoghese. Presto la dirigenza rossonera potrebbe così virare sulle alternative è un possibile nome è quello di Thomas Partey dell’Arsenal.

In scadenza di contratto nel 2025, l’ex Atletico Madrid è valutato almeno 35 milioni di euro. Non è così da escludere l’ipotesi di uno scambio con i ‘Gunners’, che potrebbero chiedere il cartellino di Bennacer. Anche la valutazione dell’algerino di aggirs intorno ai 35-40 milioni di euro. Staremo a vedere.

Paolo Maldini sul futuro del centrocampo rossonero

“Naturalmente ci deve essere la volontà del club di aprire un ciclo. Oggi il Milan con una visione strategica di alto livello può andare a competere il prossimo anno con le più grandi“.

“Se invece si scegliesse una visione di mantenimento, senza investimenti, senza un’idea da Milan rimarremmo nel limbo tra le migliori sei o sette squadre in Italia per tentare di

rivincere lo scudetto e qualificarci per la Champions. Per questo è il momento che la proprietà chiuda il triennio e capisca che strategia vuole per il futuro. Con due o tre acquisti importanti e il consolidamento dei giocatori che abbiamo possiamo competere per qualcosa di più grande in Champions“. Dopo lo Scudetto, Paolo Maldini prova ad alzare ulteriormente l’asticella per il suo Milan. Il primo acquisto è stato Divock Origi, il prossimo potrebbe essere De Ketelaere, e tra le priorità del club rossonero c’è sempre un nuovo centrocampista per rimpiazzare Kessie. Ecco la possibile alternativa a Renato Sanches.

