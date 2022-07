Il top player strizza l’occhio alla Juventus: Di Maria la chiave

Un indizio che farà piacere ai tifosi della Juventus, con anche Angel Di Maria che può essere decisivo per alimentare la suggestione

Il calciomercato della Juventus non si ferma. Fino ad ora la coppia Cherubini-Arrivabene ha messo a segno colpi molto importanti, con Pogba e Di Maria in testa, ma la sensazione è che i due non si siano ancora accontentati.

Allegri avrebbe chiesto ancora qualche sforzo per completare definitivamente la rosa e renderla competitiva non solo per la Serie A, dove si punterà a tornare assoluti protagonisti, ma anche in Europa. L’obiettivo Champions chiaramente non è al momento alla portata, ma l’idea è quella di gettare le basi per il futuro.

Ecco perchè secondo il tecnico toscano servirebbe un ulteriore colpo a centrocampo. Manca un perno che possa agire davanti alla difesa nel 4-3-3 che ha in mente Allegri, dove Locatelli svolgerà probabilmente più il ruolo di mezzala che di mediano.

Calciomercato Juventus, indizio da Paredes

Perfetto per il ruolo sarebbe di certo Paredes. Il centrocampista di proprietà del PSG è in orbita Juventus già da qualche tempo, ma l’affare non ha mai preso pieghe concrete. L’arrivo di Angel Di Maria, suo grande amico, può però giocare un ruolo fondamentale. A questo va aggiunto che Paredes sembra voler farsi notare dalla sua pretendente.

Su Instagram il calciatore ha partecipato infatti alla diretta streaming dell’allenamento a Las Vegas. Un indizio che non è passato inosservato e che, per quanto minimo, ha acceso i sogni dei suoi estimatori. I tifosi bianconeri sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte, vedremo se si tratterà di un semplice caso e se dietro a questo c’è qualcosa di più.