Apertura e addio: la Juventus può riprovarci

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo ed un nome già accostato in passato può riavvicinarsi alla ‘Vecchia Signora’

Pogba, Di Maria e Cambiaso. Gli ultimi tre innesti che sono volati alla corte di Massimiliano Allegri non saranno certamente gli ultimi, per la Juventus 2022/23. I bianconeri non smettono di pensare a puntellare le zone del campo che, da un anno a questa parte, hanno mostrato importanti crepe.

Tra queste vi è sicuramente la fascia mancina di difesa, con un nome destinato a smuovere gli animi in casa Juventus. Florian Piettenberg, giornalista di ‘Sky Sport’, ha pubblicato un tweet che apre a scenari di calciomercato fino ad ora in attesa.

Riecco la Juve: assalto al terzino

Al centro di tutto Angeliño, 25enne terzino mancino in forza al Lipsia e sotto contratto fino al 30 giugno 2025. Lo spagnolo è stato accostato in più occasioni alla Serie A ed in particolar modo alla Juventus: uno scenario che, adesso, può ripetersi ed avvicinarsi anche ad una possibilità concreta. L’ultima stagione in Germania ha visto Angeliño collezionare 42 presenze con 2 gol e ben 13 assist vincenti: numeri che fanno gola a diverse società europee. “Aggiornamento Angeliño: il suo futuro è totalmente aperto. Fino a ieri sera era totalmente felice con il Lipsia”.

Plettenberg ha poi sganciato la bomba: “È possibile che il suo management debba trovare una soluzione ora. Stiamo ricercando”. E la Juventus rimane alla finestra, visto che Pellegrini ed Alex Sandro non rappresentano più una priorità e Allegri vorrebbe un rinforzo di spessore per la corsia mancina dei bianconeri.



Angeliño può diventare una pista concreta, dopo essere stato avvicinato alla ‘Vecchia Signora’ nei mesi scorsi. Tutto in divenire, l’occasione dalla Germania può far felice l’allenatore livornese.