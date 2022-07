Milenkovic non è l’ultima spiaggia: idea low-cost per l’Inter

All’Inter servirà un altro difensore per coprire il vuoto lasciato da Ranocchia, se non arrivasse Milenkovic c’è un’altra soluzione ancora a disposizione

Non c’è ancora certezza ma se i contatti dovessero restare fermi nel punto in cui si trovano ora, la cessione di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain potrebbe decadere improvvisamente. A seguire, l’Inter dovrà aprire velocemente la trattativa per il rinnovo di contratto del super centrale difensivo. Ma non è tutto: c’è ancora urgenza nel coprire con un’altra figura di spessore l’assenza di Andrea Ranocchia, accasatosi al Monza qualche settimana fa.

Negli ultimi tempi si sono fatti diversi nomi, la cui vicinanza all’ambiente nerazzurra è stata confermata, come Milenkovic piuttosto che Akanji o Zagadou. Il primo resta certamente la priorità. In altri casi si trattava più che altro di suggestioni, di profili in linea con i desideri societari e personalmente fuori dai giochi con i rispettivi club. Uno di questi è il difensore centrale croato Duje Caleta-Car, attualmente sotto contratto con il Marsiglia fino a giugno 2023. Il calciatore non rientrerebbe più nei piani del nuovo allenatore Tudor, uscente dalla positiva esperienza al Verona in sostituzione dell’argentino Sampaoli. Pertanto, l’OM ha fissato il prezzo del cartellino pari a circa 10 milioni di euro. Sempre che qualcuno sia interessato a prelevarlo adesso.

Calciomercato, Caleta-Car suggestione Inter

Nel caso in cui il profilo del croato venisse approvato per caratteristiche, Marotta potrebbe smuovere il mercato in sua direzione tentando la chiusura nelle battute finali della sessione, possibilmente al ribasso. Non si esclude infatti che la potenziale offerta dell’Inter possa ridursi anche di un paio di milioni rispetto al valore fissato e che il Marsiglia possa accettare, al fine di sfoltire un reparto difensivo piuttosto ricco.