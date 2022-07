Verdetto definitivo e addio: adesso il Milan lo sa

Un calciatore seguito dal Milan in ambito di calciomercato avrebbe preso una decisione definitiva sul proprio futuro: c’è il verdetto

Il Milan sta accelerando le pratiche sul calciomercato. La volontà di Paolo Maldini e Frederic Massara è chiudere il prima possibile l’operazione Charles De Ketelaere, regalando a mister Stefano Pioli il rinforzo chiesto sulla trequarti. A dimostrazione di ciò, il direttore tecnico rossonero è volato ieri in Belgio per parlare direttamente con i dirigenti del Club Brugge.

Non c’era l’intenzione di chiudere, bensì capire faccia a faccia la reale posizione della società blu-nera. E l’ottimismo è in crescita, anche se serve ancora un po’ di tempo per raggiungere l’attesa fumata bianca. La richiesta economica per il cartellino ammonta a circa 35 milioni di euro e i lombardi avrebbero messo sul piatto una sostanziosa parte cash da 30-32 milioni, più i bonus. Uno sforzo non indifferente, che testimonia la grande convinzione del club di Via Aldo Rossi di puntare sul gioiellino classe 2001, il quale vanta già un’importante esperienza in campo europeo nonostante la giovane età (21 anni compiuti lo scorso 10 marzo). Il Milan, dunque, continua a lavorare alacremente su questo obiettivo, ma non perde di vista altre opzioni. In particolare, resta vivo l’apprezzamento neoi confronti di Renato Sanches, il profilo individuato dai rossoneri per raccogliere l’eredità lasciata da Franck Kessie.

Calciomercato Milan, Renato Sanches vuole solo il PSG

Il presidente del Lille, Olivieri Letang, si è così espresso qualche ora fa in merito al futuro dell’ex Bayern Monaco: “Sanches ha due buone possibilità. Se è ancora qui con noi è perché non è ancora stato trovato un accordo con queste società. Ovviamente non dirò nulla sulla natura di queste discussioni, ma posso dire che il suo futuro sarà a Parigi o a Milano“.

Parole che non lasciano ad ulteriori interpretazioni. Il Milan, però, deve fare i conti col forte desiderio del calciatore portoghese di sbarcare all’ombra della Tour Eiffel. Stando a quanto riferisce ‘Sky Deutschland’, Renato Sanches prende in considerazione solo il Paris Saint Germain e spera decisamente che le parti in causa trovino presto l’intesa definitiva. Il Milan non mollerà fino all’ultimo, anche se un trasferimento alla corte di Pioli appare sempre più complicato.