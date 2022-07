Ora cambia tutto: vogliono toglierlo gratis a Juve e Roma

Un club importante avrebbe puntato il proprio mirino su un calciatore seguito anche dalla Juventus e dalla Roma in ambito di calciomercato

Dalla Juventus alla Roma. Paulo Dybala ha scelto di sposare il progetto tecnico targato Jose Mourinho e rilanciarsi nella Capitale. L’approdo della Joya alla corte dello Special One ha letteralmente fatto impazzire di gioia i tifosi giallorossi, che adesso non vogliono più smettere di sognare.

Dai Friedkin è arrivata un’ulteriore dimostrazione della loro intenzione di portare il club capitolini a livelli sempre più elevati. E il calciomercato, ovviamente, non finisce qui. Quello riguardante l’argentino potrebbe non essere l’unico intreccio sul fronte acquisti tra ‘La Vecchia Signora’ e la ‘Magica’. Sappiamo, infatti, che entrambe le dirigenze sono a caccia di un attaccante di riserva da regalare ai propri allenatori. Al momento, Vlahovic ed Abraham non godono della presenza di valide alternative che possano permettergli di rifiatare nel corso della stagione. In tal senso, le due italiane valutano sono entrambe interessate al profilo di Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ è ancora in cerca di una squadra, dopo aver concluso la sua lunga avventura al Torino. L’esperienza del classe ’93, che ha indossato la fascia da capitano dei granata per diversi anni, potrebbe dare un contributo importante anche a livelli elevati. In più, dettaglio senza dubbio decisivo, si tratterebbe di un affare a parametro zero.

Calciomercato Juventus e Roma, il Borussia Dortmund piomba su Belotti

Juventus e Roma, però, dovranno fare i conti con la concorrenza. Sul centravanti italiano, infatti sarebbe piombato il Borussia Dortmund. I tedeschi gialloneri, visto il dramma che ha colpito Sebastien Haller, dovranno intervenire nuovamente in quel ruolo e sembra che abbiano individuato in Belotti l’opzione migliore. Tant’è che vorrebbero provare a strapparlo ai bianconeri e ai giallorossi. Il vantaggio è che l’ex Palermo, nella squadra allenata da Edin Terzic, partirebbe titolare, mentre Roma e Juventus lo utilizzerebbero come seconda scelta. Ciò potrebbe fare la differenza, nel caso il Dortmund decidesse di affondare il colpo. Staremo a vedere come evolverà la vicenda.