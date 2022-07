Dalla Juventus alla Turchia: può raggiungere Montella

Il centrocampista potrebbe trovare l’accordo sulla rescissione con la Juventus a breve, c’è anche la chiamata di Montella fra le tante opzioni

La Juventus ha più di qualche nodo da sciogliere sul fronte esuberi, rigorosamente entro il termine ultimo di questa sessione di mercato per non avere ‘pesi morti’. Non soltanto Rabiot e Arthur ma soprattutto il centrocampista Ramsey ha accumulato sempre maggiore sfiducia da parte di Allegri e della dirigenza bianconera, tanto da essere stato ceduto in prestito in Scozia senza grande riscontro.

Adesso il nazionale gallese vuole riappropriarsi della fama perduta in una nuova realtà, col duplice fine di riconquistare anche un posto in prima linea per i prossimi Mondiali in Qatar. Il problema, tuttavia, resta la buonuscita: netto il rifiuto della proposta da 2 milioni di euro più la possibilità di accasarsi in una a scelta tra i turchi del Karagumruk di Pirlo o il prestigioso Galatasaray. Il suo destino però potrebbe portarlo ugualmente in Turchia, alla corte di un altro italiano.

Calciomercato, Ramsey chiamato all’Adana da Montella

Si tratta dell’ex Fiorentina, Vincenzo Montella. Il tecnico siede sulla panchina dell’Adana Demirspor dal 2021 ed ha già avuto il piacere di allenare Mario Balotelli. Con la qualità di una vecchia gloria come Ramsey, il club turco potrebbe fare l’ennesimo salto di qualità in un campionato che sta crescendo sempre più nel corso degli ultimi anni.