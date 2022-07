Juventus, Arrivabene senza giri di parole su Morata

Maurizio Arrivabene ha chiarito la posizione della Juventus sul possibile ritorno di Morata

La Juventus ha accolto il suo nuovo difensore Gleison Bremer, dopo aver perso poche ore prima Matthijs De Ligt. Dopo un duro testa a testa di mercato con l’Inter, la ‘Vecchia Signora’ ha avuto la meglio e si è garantita il brasiliano.

La Juventus adesso lavora per un attaccante e rimane viva la pista Morata, se pur Maurizio Arrivabene abbia smentito un suo ritorno. Le parole dell’amministratore delegato bianconero all’uscita dall’Assemblea di Lega su Morata ma anche sull’arrivo di Bremer: “Bremer è della Juventus. Ne siamo felici. Se è più bello per i tifosi averlo soffiato all’Inter? Non è questione di soffiarlo o meno, il mercato è aperto e ogni società fa quello che deve fare”.

Arrivabene su Morata: “Non stiamo lavorando per riprenderlo”

Arrivabene è stato poi abbastanza chiara su un possibile ritorno di Morata alla Juventus: “Non c’è nessuna novità. Se lavoriamo per riportare Morata a Torino? No“. Intanto la Juve sembra non aver finito col mercato dei difensori. Dopo Bremer, infatti, potrebbe arrivare anche Nikola Milenkovic. Anche il serbo piace molto all’Inter e anche questa volta potrebbe esserci un intenso testa a testa tra i due club per il centrale della Fiorentina.