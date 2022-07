L’offerta è super, ora tocca alla Juventus

Il mercato della Juventus potrebbe non esser finito qui; un vecchio pallino della dirigenza aspetta ancora l’offerta bianconera

Partito a rilento, con la storica rivale che intanto metteva a segno colpi su colpi, il mercato della Juve ha avuto una decisa impennata grazie agli acquisti a zero per e sui quali la dirigenza ha lavorato alacremente negli ultimi mesi. Oltre a Di Maria e Pogba poi, c’è da registare anche l’ultimo grande investimento, quello di Gleison Bremer, strappato proprio alla concorrenza dell’Inter.

La campagna acquisti dei bianconeri però, potrebbe non esser finita qui. Il reparto offensivo, perso Alvaro Morata, avrebbe ancora bisogno di un innesto. Raffreddatasi la pista Marko Arnautovic, la Juve aveva deciso da tempo di prendere in considerazione un tipo di attaccante diverso. Un giocatore di fascia, dalla grande gamba, in grado di rifornire il suo terminale offensivo principe – Dusan Vlahovic – ma anche di rendersi direttamente protagonista di marcature. Il profilo giusto era stato individuato in Germania, in un club che l’anno prossimo disputerà la Champions League.

L’Eintracht preme, Kostic nicchia: la Juve deve battere un colpo

Come confermato da Sky Sport De, l’Eintracht Francoforte avrebbe fatto un’importante offerta all’entourage di Filip Kostic per convincere il velocissimo esterno serbo a prolungare il suo contratto col club tedesco. Com’è infatti noto, l’accordo tra il giocatore e la società teutonica scade nel prossimo giugno, e il pressing di diversi club – anche Lazio ed Inter in passato si sono affacciate sullo slavo – si fa sempre più insistente. Il calciatore, per ora, avrebbe deciso di prendere del tempo, in linea coi tentennamenti degli ultimi mesi sull’argomento.

Nonostante la possibilità di giocare la Champions League col suo club infatti, Kostic starebbe aspettando che l’interesse della Juve si concretizzi con un’offerta ufficiale. A lui e alla società che ne detiene il cartellino. La pista che porta al serbo potrebbe non esser più ritenuta prioritaria dalla dirigenza bianconera, che con l’acquisto del ‘Fideo’ Di Maria avrebbe già preso un calciatore con quelle caratteristiche. Se però l’interesse del calciatore è quello di unirsi alla corte di Allegri, lo staff tecnico potrebbe non disdegnare un altro grande colpo sul fronte offensivo.