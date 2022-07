Nuovo scambio più cash, la Juve piazza Arthur

Possibile svolta in arrivo per il futuro di Arthur: nuovo scambio e cash per la Juventus. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la tournée ed atterrerà oggi negli Stati Uniti per iniziare la seconda parte della preparazione estiva in vista della nuova stagione.

Sono presenti i tre volti nuovi del calciomercato estivo, Di Maria, Pogba e Bremer, mentre non prenderanno parte alla spedizione otto bianconeri. Si tratta degli infortunati Federico Chiesa, Mattia De Sciglio e Kaio Jorge, degli esuberi Pjaca e Ramsey e di Filippo Ranocchia, che sarà un nuovo giocatore del Monza. Mancano all’appello anche Adrien Rabiot, per motivi personali, e Arthur, che è invece alle prese con un infortunio ma anche con la permanenza in bilico. Come noto, il brasiliano è in cima alla lista dei partenti e anche la sua volontà è quella di cambiare aria in vista dei Mondiali in Qatar. A gennaio l’ex Barcellona è stato a lungo corteggiato e trattato dall’Arsenal e, stando alle ultime indiscrezioni, i ‘Gunners’ sarebbero pronti a tornare all’assalto.

Calciomercato Juve, si riapre la pista Arsenal per Arthur

L’Arsenal sarebbe pronto a tornare alla carica per Arthur e nella nuova proposta ai bianconeri potrebbe finire anche Lucas Torreira. L’uruguaiano è già stato accostato alla Juve dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina. Possibile un’offerta cash più il cartellino del centrocampista, valutato 10-15 milioni di euro. Staremo a vedere.