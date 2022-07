Il ciclone ten Hag lo porta via gratis: l’Inter ne perde un altro

L’Inter potrebbe dover rinunciare ad un altro obiettivo di calciomercato: irrompe il Manchester United di Erik ten Hag, operazione a zero

In casa Inter l’umore non è dei migliori. I tifosi avrebbero voluto vedere Paulo Dybala con la maglia nerazzurra e nei giorni scorsi lo avevano chiesto a gran voce all’amministratore delegato Giuseppe Marotta. L’affare, però, era stato messo in stand by da settimane dalla ‘Beneamata’, impossibilitata ad affondare il colpo a causa delle difficoltà riguardanti le cessioni.

Alla fine, un po’ a sorpresa (ma neanche troppo) l’ha spuntata la Roma targata Jose Mourinho, il quale si è mosso personalmente ed è riuscito a convincere la Joya in poco tempo. C’è inevitabilmente delusione nell’ambiente interista, aumentata sensibilmente poi dalla perdita di Gleison Bremer. I lombardi vantavano da settimane un accordo col difensore brasiliano, nonostante ciò non sono riusciti ad evitare il sorpasso della Juventus. Decisiva, ovviamente, la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, che ha consentito ai bianconeri di avanzare al Torino una proposta più corposa economicamente parlando (pure all’ex Atletico Mineiro). Ora la dirigenza meneghina sta rivalutando la vendita di Milan Skriniar, sul quale resta il concreto interessamento del Paris Saint Germain. Ma il club francese non si è mai avvicinato alla richiesta di 70 milioni di euro e la trattativa stenta a decollare.

Calciomercato Inter, ten Hag su Zagadou

In crescita, dunque, le probabilità di una permanenza a Milano dello slovacco. L’Inter, dal canto suo, necessita comunque di realizzare l’acquisto di un difensore centrale, al fine di completare il reparto numericamente. Sappiamo dell’apprezzamento nei confronti di Milenkovic della Fiorentina, anche se quello del serbo non è l’unico nome presente sulla lista.

Tra gli altri, infatti, piace pure Dan-Axel Zagadou, attualmente svincolato dopo aver terminato il contratto col Borussia Dortmund (scaduto lo scorso 1 luglio). I nerazzurri, però, dovranno accelerare a breve nel caso, poiché – stando a quanto riferisce ‘The Sun’ – il francese sarebbe finito nel mirino di Erik ten Hag e del Manchester United. I ‘Red Devils’ potrebbero effettuare uno sprint prossimamente in modo da anticipare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni del classe ’99 a parametro zero. L’affare si fa decisamente in salita per l’Inter.