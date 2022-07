Il Milan risponde, che occasione dal PSG!

Occasione in casa Paris Saint-Germain anche per il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli. Tutti i dettagli

Il Milan di Maldini e Massara non ha ancora risposto ai colpi già messi a segno da Inter e Juventus sul mercato. Il club rossonero, però, ha confermato l’intero blocco della squadra di Pioli neo campione d’Italia e mira ora a puntellare ulteriormente la rosa.

Il primissimo obiettivo è De Ketelaere, con un occhio sempre sulle possibili occasioni dalle big. Potrebbe essere il caso di Georginio Wijnaldum: “Non posso dire di essere totalmente felice, perché la situazione non è quella che mi aspettavo. Sono un combattente, devo rimanere positivo e lavorare sodo per risolvere la situazione. Ho giocato molto negli ultimi anni, sono sempre stato in buona forma e ho anche fatto molto bene. Ero davvero felice di iniziare questa nuova esperienza e poi è successo… è molto difficile”. Nel corso della sua prima stagione al Paris Saint-Germain, il centrocampista olandese ex Liverpool non ha nascosto tutte le sue difficoltà. Al punto che, solo un anno dopo, si parla già di possibile separazione tra le parti.

Calciomercato Milan, occhi su Wijnaldum

Nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi Roma per l’ex Liverpool. In caso di addio al PSG, a condizioni piuttosto vantaggiose, potrebbe così fare un tentativo anche la dirigenza del Milan. L’esperto 31enne è in scadenza di contratto nel 2024 e ha una valutazione di circa 15-20 milioni di euro, con il club parigino che apre anche al prestito del giocatore, ma anche con una possibile provocazione a Maldini e Massara. L’olandese, nelle idee della società francese, potrebbe essere sfruttato come ‘acconto’ per il futuro assalto a Rafael Leao. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Wijnaldum in casa rossonera.