Milan in guardia, così il Barcellona vuole prendersi Tonali

Il rinnovato Barcellona va all’assalto del talento del Milan: lo scambio non convince i rossoneri che alzano le barricate

Il Barcellona va oltre Lewandowski. I blaugrana, dopo aver chiuso l’acquisto del forte attaccante polacco, cercano altri colpi per rinforzare ulteriormente la rosa di Xavi. Il presidente Laporta ha garantito nuovi acquisti e la caccia è aperta.

La dirigenza catalana ha gettato lo sguardo anche in casa Milan: dopo Kessie, il Barça ha segnato in rosso anche il nome di un altro rossonero. Xavi potrebbe perdere presto de Jong, conteso da Manchester United e Bayern Monaco, e va alla ricerca di un calciatore che possa essere il faro del centrocampo. Un po’ quello che è stato Tonali per il Milan lo scorso anno.

Dopo una prima stagione in chiaroscuro, l’ex Brescia ha letteralmente preso per mano la compagine rossonera ed è stato tra i protagonisti dello scudetto. Le sue prestazioni hanno colpito anche il Barcellona che ora vorrebbe strapparlo ai campioni d’Italia. Per riuscirci dalla Spagna sono pronti a mettere sul piatto un calciatore accostato da tempo al Milan.

Calciomercato Milan, il Barcellona propone uno scambio per Tonali

Il Barcellona sogna Tonali ed è pronto ad offrire Pjanic ai rossoneri. Il bosniaco è fuori dai piani di Xavi ed è in cerca di una nuova squadra. Il Milan ci ha pensato ma non certo in una trattativa che preveda l’addio di Tonali. Il centrocampista di Brescia ha una valutazione intorno ai sessanta milioni di euro ma figura tra gli incedibili per Maldini e Massara.

Il Barcellona dovrà quindi rassegnarsi e andare alla ricerca di un altro profilo che possa rimpiazzare de Jong. Per il Milan, invece, la pista Pjanic resta in piedi, ma senza sacrifici eccellenti. Tonali non si vende.