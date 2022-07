La Juventus non è sazia: asse col PSG e nuovo incontro

La Juventus ha chiuso l’affare Bremer, ma non è ancora sazia: si riscalda l’asse di calciomercato col Paris Saint Germain, nuovo incontro

Aumenta l’entusiasmo in casa Juventus per la prossima stagione. Dopo aver regalato a mister Massimiliano Allegri due rinforzi del calibro di Paul Pogba e Di Maria (approdati entrambi a parametro zero), ‘La Vecchia Signora’ ha chiuso l’operazione Gleison Bremer col Torino. Grazie alla cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, i bianconeri sono riusciti a soffiare il difensore brasiliano all’Inter, club con cui il classe ’97 aveva un accordo da tempo.

Sorpasso decisivo avvenuto tramite una ricca proposta ai granata di 45 milioni di euro di parte fissa più 5 legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il calciatore, inoltre, andrà a percepire un ingaggio da 5 milioni netti più 1 di bonus. Il club di Exor si è, dunque, assicurato le prestazioni dell’MVP – nel suo ruolo – dello scorso campionato di Serie A, che questa mattina ha svolto le visite di rito presso il J|Medical. Dopo aver dovuto rinunciare a Rudiger e Koulibaly (partiti rispettivamente in direzione Real Madrid e Chelsea), sarebbe stato assai complicato trovare una pedina migliore dell’ex Atletico Mineiro. Ora non finisce certamente qui, perché la dirigenza torinese non è ancora sazia per quanto riguarda il calciomercato in entrata.

Calciomercato Juventus, asse col PSG: c’è l’incontro

Sappiamo, infatti, che – nonostante il ritorno in rosa di PP – i bianconeri vorrebbero aggiungere un’altra pedina di spessore alla mediana. Un elemento che sappia garantire il giusto equilibrio tra fase difensiva e offensiva. E non è tutto: c’è l’intenzione pure di intervenire nella parte arretrata della corsia di sinistra, visto che Alex Sandro e Pellegrini non danno il giusto affidamento.

A tal proposito, il giornalista di ‘Rai Sport’, Paolo Paganini, riferisce di un nuovo incontro col Paris Saint Germain sul proprio profilo Twitter: “Buongiorno. C’è stato un nuovo incontro tra la Juventus e il PSG per Paredes ed è stato anche offerto Kurzawa“. Il collega, poi, si sofferma sul centrale di difesa e sul vice Vlahovic: “Per la difesa, se parte Rugani l’obiettivo è Milenkovic. Per l’attacco non è semplice il ritorno di Alvaro Morata e l’ipotesi Scamacca resta in piedi“.