Juve-Morata: annuncio a sorpresa dalla Spagna

Il calciomercato della Juventus non si ferma: annuncio inatteso per quanto riguarda il destino di Alvaro Morata

Uno show lungo tutta l’estate. La Juventus è tra le assolute protagoniste dell’attuale sessione di calciomercato, con la rosa di Allegri pesantemente potenziata, quasi rivoluzionata, in vista dell’esordio in campionato all’Allianz Stadium contro il Sassuolo. Dominare la Serie A Grazie ad un mercato oculato, con nomi del calibro di Di Maria, Pogba ed in ultima battuta Bremer.

Il piano del ds Cherubini è chiaro e va avanti: adesso, però, serve pensare al nuovo rinforzo in attacco richiesto da Massimiliano Allegri. Un vice Vlahovic che, all’occorrenza, possa anche affiancare il serbo. Ed il nome di Morata, fresco dell’addio nemmeno un mese fa, è tornato in auge.

Il ritorno di Morata: rivelazione da Madrid

Secondo quanto riportato dal giornalista Pedro Morata ai microfoni de ‘El Partidazo de Cope’, non vi sarebbero ancora novità rilevanti riguardo al futuro di Alvaro Morata. Esaurito il contratto di prestito con la Juventus venti giorni fa, lo spagnolo non avrebbe al momento alcun’offerta per tornare a lasciare l’Atletico Madrid. “In questo momento l’Atletico non ha ricevuto alcuna proposta dalla Juventus, o da qualsiasi altro club, per Alvaro Morata”.

L’ipotesi bianconera, dunque, sembra raffreddarsi per il momento. Anche se alla chiusura del calciomercato estivo manca più di un mese ed il ritorno del centravanti iberico nella Torino bianconera è tutt’altro da escludere. Al momento, però, Morata resta a Madrid. In attesa della prossima mossa della Juventus.

Nell’ultima stagione vissuta in maglia bianconera, Morata ha collezionato 48 presenze complessive con 12 reti e 9 assist vincenti all’attivo.