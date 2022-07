Doppio colpo: l’Inter programma il post Skriniar

Il calciomercato dell’Inter passa da almeno un colpo in difesa: l’addio di Skriniar apre il doppio scenario

Saranno settimane bollenti quelle che attendono l’Inter che, dopo aver perso Dybala e Bremer, guardano con ottimismo a quelli che saranno i futuri colpi da regalare a Simone Inzaghi prima dell’inizio della nuova Serie A.

Un calciomercato che, dunque, vedrà con ogni probabilità almeno un rinforzo in difesa. La situazione che riguarda Milan Skriniar è in via di definizione e l’addio dello slovacco, destinato al PSG, apre una crepa che Marotta ha già deciso come colmare.

Akanji e non solo: doppio colpo in difesa

Occhi in Germania ed in particolar modo in casa Borussia Dortmund dove il nome di Manuel Akanji può essere a tutti gli effetti considerato prioritario per la squadra nerazzurra. In scadenza nel 2023, il talento svizzero può quindi essere il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Skriniar già nelle prossime settimane. A riportarlo è ‘Fichajes.net’ che sottolinea come Akanji sia il possibile rinforzo proprio in attesa di conoscere gli ultimi sviluppi sul destino di Skriniar.

Attenzione, però. Perchè l’Inter avrebbe interesse anche per Dan-Axel Zagadou, attualmente svincolato dopo non aver prolungato proprio con la società giallonera. Il francese potrebbe quindi aggiungersi ad Akanji, a costo zero, dando nuove forse alla retroguardia di Simone Inzaghi.

Situazione in divenire: dopo aver visto sfumare l’arrivo di Bremer, Marotta è pronto a correre ai ripari.