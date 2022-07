L’obiettivo di Inter e Juventus per il PSG: ora può cambiare tutto

Con Bremer alla Juventus e Skriniar verso la permanenza all’Inter, al PSG potrebbe essere proposto Nikola Milenkovic: le ultimissime di calciomercato

Questa settimana è stata, senza alcun dubbio, la più calda finora della finestra estiva di calciomercato.

La Juventus di Massimiliano Allegri infatti, dopo aver lasciato andare Matthijs de Ligt verso il Bayern Monaco, si è tuffata sul profilo di Gleison Bremer, difensore centrale del Torino. Il giocatore brasiliano vestirà la maglia della Vecchia Signora nonostante, per mesi, sia stato vicinissimo ad approdare all’Inter di Simone Inzaghi. Marotta, amministratore delegato nerazzurro, aveva un accordo col difensore brasiliano, ma mancava la quadra con la società granata che ha accettato la proposta, altissima, di circa 50 milioni di euro, compresi i bonus, dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Non solo, nella notte fra domenica e lunedì è arrivata l’accelerata della Roma per Paulo Dybala. Anche l’argentino era nel mirino dell’Inter che, però, senza uscite non è stata in grado di portare a termine l’operazione.

Soprattutto il mancato approdo di Bremer potrebbe cambiare radicalmente gli scenari in casa Inter con Milan Skriniar, che sembrava destinato a vestire la maglia del PSG nella prossima stagione, sempre più vicino ora alla permanenza. Il difensore centrale slovacco potrebbe quindi essere il vero “colpo” in difesa della Beneamata e la società francese dovrebbe virare su altri profili, magari un altro che arriva proprio dal campionato italiano di Serie A. Stiamo parlando di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina.

Calciomercato, Milenkovic per il PSG: i francesi riflettono

Il nome di Nikola Milenkovic potrebbe essere proposto, vista la volontà dell’Inter di blindare Skriniar, al PSG di Galtier. Il difensore centrale serbo, con un prezzo di 15 milioni di euro, non sembra però convincere molto la dirigenza della società transalpina, considerando anche quelli che erano gli obiettivi precedenti. Skriniar infatti, a differenza di Milenkovic, ha ad esempio una grande esperienza internazionale considerando la lunga militanza, ormai dall’estate del 2017, con la maglia dell’Inter.